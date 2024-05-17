В Волгограде меняют 48-метровый участок теплотрассы по улице Иркутской





В Ворошиловском районе продолжается реконструкция тепловых сетей по улице Иркутской – в два этапа специалисты «Концессий теплоснабжения» заменят около 400 погонных метров. Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, сегодня, 17 мая, начался монтаж нового отрезка трубопровода протяженностью 48 погонных метров, который в будущем обеспечит надежную подачу ресурса 80 жилым домам, 8 детским садам, 5 учебным и 1 лечебному учреждению.

– Новый участок теплотрассы изготовлен из высокопрочной стали, которая значительно повышает срок эксплуатации объекта, – пояснил заместитель главного инженера по ремонту ООО «Концессии теплоснабжения» Александр Рыкалин. – Для удобства граждан, во время проведения работ проезжая часть не перекрывалась. Это, конечно, добавляет сложности в работе, так как приходится предусматривать различные варианты подъезда специализированной техники и работать в стесненных условиях. Тем не менее, все идет по графику, по завершении сварочных работ перейдем к монтажу перекрытий теплового канала и обратной засыпке.

Бригады коммунальщиков работают на объекте ежедневно с 8.00 до 20.00. За счет резервной нитки трубопровода все работы проводятся без ограничений подачи ресурса потребителям.

Напомним, обновление трубопровода на ул. Иркутской ведется по поручению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и синхронизировано с мероприятиями по обустройству новой дорожной развязки на этой территории. В ходе рабочей поездки в Ворошиловский район 16 мая глава региона подчеркнул, что через реализацию проекта модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства повышается безопасность работы систем жизнеобеспечения в целом, а также решаются задачи по созданию в Ворошиловском районе новой точки роста.