В Волгоградской области иноагентов отлучат от политики





Волгоградский облизбирком внесет на рассмотрение регпарламента изменения в региональное законодательство о подготовке и проведении выборов и референдумов. Как сообщили V102.RU в ИКВО, изменения разработаны в целях приведения областного избирательного законодательства в соответствие с федеральным, определяющим порядок участия иноагентов в выборах. Напомним, соответствующий закон Президент России Владимир Путин подписал 15 мая.

Волгоградский облизбирком внесет на рассмотрение регпарламента изменения в региональное законодательство о подготовке и проведении выборов и референдумов. Как сообщили V102.RU в ИКВО, изменения разработаны в целях приведения областного избирательного законодательства в соответствие с федеральным, определяющим порядок участия иноагентов в выборах. Напомним, соответствующий закон Президент России Владимир Путин подписал 15 мая.

Планируется, что при Планируется, что при

проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации, прекратить статус иностранного агента.

Кроме того, уточнены положения в части принятия избирательной комиссией решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам. В частности, ошибки и опечатки в представленных документах в отношении конкретного кандидата, не позволяющие достоверно определить данного кандидата, являются основанием для исключения из списка кандидатов только этого кандидата. Кроме того, уточнены положения в части принятия избирательной комиссией решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам. В частности, ошибки и опечатки в представленных документах в отношении конкретного кандидата, не позволяющие достоверно определить данного кандидата, являются основанием для исключения из списка кандидатов только этого кандидата.

Напомним, региональные и местные выборы в Волгоградской области пройдут 8 сентября. В том числе жители будут выбирать депутатов Волгоградской облдумы. Напомним, региональные и местные выборы в Волгоградской области пройдут 8 сентября. В том числе жители будут выбирать депутатов Волгоградской облдумы.

Также ограничения, связанные со статусом иноагентов, касаются и наблюдателей, уполномоченных представителей кандидатов и партий, а также доверенных лиц кандидатов и партий. Ими не могут быть лица, включенные в реестр иностранных агентов, а также лица, сведения о которых включены в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации.