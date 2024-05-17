В Волгоградской области иноагентов отлучат от политики

Общество 17.05.2024 17:56
0
17.05.2024 17:56
Волгоградский облизбирком внесет на рассмотрение регпарламента изменения в региональное законодательство о подготовке и проведении выборов и референдумов. Как сообщили V102.RU в ИКВО, изменения разработаны в целях приведения областного избирательного законодательства в соответствие с федеральным, определяющим порядок участия иноагентов в выборах. Напомним, соответствующий закон Президент России Владимир Путин подписал 15 мая.
Планируется, что при проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации, прекратить статус иностранного агента.Также ограничения, связанные со статусом иноагентов, касаются и наблюдателей, уполномоченных представителей кандидатов и партий, а также доверенных лиц кандидатов и партий. Ими не могут быть лица, включенные в реестр иностранных агентов, а также лица, сведения о которых включены в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации.
Кроме того, уточнены положения в части принятия избирательной комиссией решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам. В частности, ошибки и опечатки в представленных документах в отношении конкретного кандидата, не позволяющие достоверно определить данного кандидата, являются основанием для исключения из списка кандидатов только этого кандидата.
Напомним, региональные и местные выборы в Волгоградской области пройдут 8 сентября. В том числе жители будут выбирать депутатов Волгоградской облдумы.
Память участника спецоперации Владимира Ганюшкина увековечили в Волгограде17.05.2024 18:16
Общество 17.05.2024 18:16
В Волгограде суд отобрал у безработного алкоголика дорогостоящий Mustang17.05.2024 17:21
Общество 17.05.2024 17:21
В Волгограде продлили благоустройство сквера на ул. Чуйкова за 135 млн рублей17.05.2024 16:59
Общество 17.05.2024 16:59
В Волгограде меняют 48-метровый участок теплотрассы по улице Иркутской17.05.2024 16:42
Общество 17.05.2024 16:42
Радость слышать: в Волгограде детям передали высокотехнологичные слуховые аппараты17.05.2024 16:30
Общество 17.05.2024 16:30
Главным микробиологом ЮФО стала завкафедрой ВолгГМУ Ирина Степаненко17.05.2024 16:10
Общество 17.05.2024 16:10
Волгоградцы вышли в финал национального конкурса строймастерства17.05.2024 15:07
Общество 17.05.2024 15:07
В Волгограде на выходных электробус №15 запустят по сокращенному маршруту17.05.2024 14:56
Общество 17.05.2024 14:56
Под Волгоградом участнику СВО сделали пандус после резонанса17.05.2024 14:26
Общество 17.05.2024 14:26
В Волжском из-за выпускников ограничат посещение парка17.05.2024 13:43
Общество 17.05.2024 13:43
В Волгограде главного редактора газеты штрафовали из-за иноагента17.05.2024 13:28
Общество 17.05.2024 13:28
В Волгограде временно сократят маршруты автобуса №35 и маршрутки №9817.05.2024 13:14
Общество 17.05.2024 13:14
В Волгограде Нулевую продольную закроют для транспорта17.05.2024 12:56
Общество 17.05.2024 12:56
Конференцию с участием судей и журналистов открыл в Волгограде Андрей Бочаров17.05.2024 12:30
Общество 17.05.2024 12:30
В Волжском попало на видео жёсткое ДТП с участием школьника17.05.2024 11:31
Общество 17.05.2024 11:31