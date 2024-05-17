Общество

Конференцию с участием судей и журналистов открыл в Волгограде Андрей Бочаров

Общество 17.05.2024 12:30
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17.05.2024 12:30


Сегодня, 17 мая, в Волгограде начала работу межрегиональная научно-практическая конференция «Суд и СМИ», посвященная вопросам взаимодействия судебной системы с обществом и представителями средств массовой информации. Мероприятие объединило представителей судейского и научного сообщества, а также журналистов  и экспертов из Центрального, Южного, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов. Также принимает участие в конференции губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В ходе общения глава региона подчеркнул важность открытости судебной системы на примере громкого процесса о геноциде фашистов над сталинградцами.

Вопросы открытости правосудия и правового просвещения являются наиважнейшими, подчеркнул Андрей Бочаров:

- Особую значимость они приобретают сегодня, когда в мире практически ежедневно возрастает объем информации, создаются все новые и новые каналы медиакоммуникаций. При этом появление и распространение неточной, а зачастую и заведомо ложной информации представляет все большую опасность – как простому человеку определить, где ложь, а где правда? Ярким примером такого взаимодействия стало широкое освещение состоявшегося в 2023 году в Волгоградском областном суде процесса, признавшего действия немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны на территории Волгоградской (Сталинградской) области геноцидом народа Советского Союза.


Судебная система, по словам Андрея Бочарова, играет одну из главных ролей в защите прав и свобод граждан, интересов государства и общества, в укреплении социальной стабильности и формировании базовых условий для динамичного социально-экономического развития России. 

В завершении выступления губернатор поблагодарил судейское сообщество региона и страны за важную работу, требующую квалифицированности и компетентности, а также пожелал всем участникам межрегиональной научно-практической конференции продуктивной работы.

Фото: администрация Волгоградской области

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