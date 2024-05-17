Вслед за Волгоградской областью регионы вводят ЧС из-за гибели озимых





В регионах России власти объявляют чрезвычайные ситуации в связи с гибелью озимых культур. После майских заморозков, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на агентство «СарИнформ», режим ЧС введен в двух районах Саратовской области.

Напомним, что в Волгоградском регионе из-за гибели озимых от заморозков чрезвычайную ситуацию объявили на территории всех муниципальных районов 14 мая. Особый режим обошел стороной лишь один Суровикинский район. Данная мера, по словам чиновников, необходима для получения компенсаций за понесенные потери по заключенным договорам страхования, а также станет основанием для предоставления аграриям более гибких условий по договорам займов и лизинга. В настоящее время специалисты дают рекомендации хозяйствам по внесению удобрений.

В Саратовской области, передает «СарИнформ», режим ЧС объявили в Аткарском и Балашовском районах. В последнем уже озвучили сумму понесенных убытков. Так, предварительный ущерб из-за гибели посевов составил в Балашовском районе 67 миллионов рублей – в хозяйствах погибло более 9,8 тысячи гектаров посевов.