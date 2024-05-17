Под Волгоградом участнику СВО сделали пандус после резонанса

В Волжском восстановили пандус в подъезд дома, где живет получивший инвалидность на СВО молодой мужчина. Как рассказали V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, за помощью в мэрию обратился ветеран, проживающий в доме №29 по ул. Машиностроителей, с просьбой привести в порядок приспособление для маломобильных граждан. Выяснилось, что дорожка для спуска из подъезда была построена одним из жильцов дома в 2018 году и за время эксплуатации разрушилась у основания.
Вопрос с ремонтом пандуса для оставшегося без ноги волжанина взяли на контроль в комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации Волжского. Специалисты связались с управляющей компанией «Контур», которая обслуживает данный дом, и организовали восстановительные работы.
Сотрудники обслуживающей организации сделали металлическое обрамление пандуса, установили перила для удобства передвижения, а также полностью восстановили бетонную поверхность спуска. Воспользоваться пандусом Дмитрий сможет уже в ближайшее время.
Ранее в соцсетях сообщалось о проблемах молодого человека, который передвигается на электрической инвалидной коляске. По его словам, из-за неровностей пандуса его коляска несколько раз переворачивалась. Эта история вызвала бурное обсуждение в соцсетях - пользователи выражали негодование и возмущение данной ситуацией.
Видео администрации Волжского t.me