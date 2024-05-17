В Волгограде временно сократят маршруты автобуса №35 и маршрутки №98





В Волгограде в связи с проведением забега на Нулевой продольной магистрали и запретом проезда транспорта здесь временно скорректируют автобусный маршрут №35.

– На время проведения мероприятия автобусы маршрута № 35 при движении в центр города вместо «Речпорта» будут следовать до конечной остановки «Детский центр», – предупредили горожан в администрации Волгограда 17 мая. – Данный автобусный маршрут будет миновать Набережную им. 62-й Армии.

Аналогичным образом будет работать и маршрутное такси №98.

Ранее сообщалось, что в субботу, 18 мая, Нулевую продольную закроют для транспорта на всем ее протяжении в 20.00. Более 1000 человек здесь примут участие в региональном этапе Всероссийских соревнований «ЗаБег.РФ».

Возобновится движение по рокадной дороге после 13.00 19 мая.