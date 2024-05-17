Волгоградцы вышли в финал национального конкурса строймастерства

Общество 17.05.2024 15:07
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17.05.2024 15:07
В Волгограде состоялся региональный этап национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2024». Площадкой для его проведения стал Волгоградский строительный техникум. Здесь 16 мая собрались 19 профессионалов, работающих в строительных организациях Волгоградской области.
Специалисты прошли тестирование на знание теории, после чего продемонстрировали свои умения на практике. За состязанием мастеров наблюдали студенты строительного техникума и школьники-участники профориентационного проекта.
Напомним, что конкурс профмастерства в строительной сфере проводится с 2015 года. Организаторами мероприятия в Волгоградской области традиционно выступают Национальное объединение строителей и Ассоциация «Строители Нижней Волги» при поддержке комитета строительства региона.
Почетными гостями регионального этапа конкурса стали первый заместитель председателя комитета строительства Волгоградской области Иван Милованов и заслуженный строитель РФ, председатель попечительского совета техникума Григорий Кондрашов.
В состав конкурсной комиссии вошли генеральный директор Ассоциации «Строители Нижней Волги» Наталья Яровая и директор ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум», кандидат экономических наук Галина Голикова. Члены жюри отметили, что все участники показали высокий уровень профессионализма и заметный рост профессиональных навыков, но выбрала трех лучших представителей своих профессий.
Так, в номинации «Лучший штукатур» победу завоевала Екатерина Молчанова. Звание лучшего каменщика получил Анатолий Ермолин, а лучшим монтажником каркасно-обшивных конструкций в Волгоградской области оказался Андрей Дворецкий. Все победители получили заслуженные награды и денежные призы. С 5 по 9 августа они представят регион в общенациональном финале в Москве.
Фото: Волгоградский строительный техникум
Реклама. ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум», ИНН 3444048190
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