В Волжском из-за выпускников ограничат посещение парка

Общество 17.05.2024 13:43
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17.05.2024 13:43
25 мая 2024 года с 14.00 до 23.00 ч., на период проведения закрытого городского мероприятия для выпускников школ «Последний звонок - 2024» посещение парка «Гидростроитель» будет ограничено. Об этом сообщили V102.RU в администрации учреждения.Ограничения для всех остальных посетителей связаны с требованиями по обеспечению безопасности участников мероприятия, пояснило руководство парка.
Напомним, мероприятия в рамках «Последнего звонка» пройдут в Волгоградской области в один день – 25 мая. Ранее сообщалось, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность выпускников школ во время торжественных линеек в этот день.
Фото Парк МБУ «ДК «ВГС» VK.com
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