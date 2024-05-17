В Волгограде главного редактора газеты штрафовали из-за иноагента

За совершение указанного правонарушения главному редактору периодического печатного издания – газеты «Колоколъ» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 4 000 рублей.
Общество 17.05.2024 13:28
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17.05.2024 13:28
За совершение указанного правонарушения главному редактору периодического печатного издания – газеты «Колоколъ» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 4 000 рублей.
Постановлением Ворошиловского районного суда Волгограда главный редактор периодического печатного издания – газета «Колоколъ» привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.15 административного Кодекса РФ. Как сообщили V102.RU в суде, в одном из номеров газеты «Колоколъ» в информации об иностранном агенте Лада-Русь* не был указан ее соответствующий статус.Между тем, Минюст РФ признал Ладу-Русь (Пеунову) Светлану Михайловну иностранным агентом (Реестр иностранных агентов № 564, дата внесения сведений 23.03.2023 года).
За совершение указанного правонарушения главному редактору периодического печатного издания – газеты «Колоколъ» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 4 000 рублей.
Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию.
Напомним, бессменным главным редактором газеты «Колоколъ» является Станислав Терентьев.
* Лада-Русь (Пеунова) Светлана Михайловна признана иностранным агентом
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