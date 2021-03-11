Волгоградские единороссы в Госдуме готовы простить чиновникам «нечаянную коррупцию»

Федеральные новости 11.03.2021 13:44
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11.03.2021 13:44
Стали известны результаты голосования депутатов Госдумы от Волгоградской области по скандальному законопроекту о совершенствовании мер ответственности за коррупционные правонарушения. Документ был принят накануне в первом чтении в нижней палате российского парламента. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные, опубликованные на сайте Госдумы, шесть депутатов Госдумы от Волгоградской области, избранные от «Единой России», одобрили данный законопроект. «За» высказались Ирина Гусева, Анна Кувычко, Татьяна Цыбизова, Нина Черняева, Александр Носов и Владимир Плотников. Еще один представитель региона, коммунист Николай Арефьев не голосовал по этому вопросу.
Ранее, напомним, сообщалось, что депутаты Госдумы хотят изменить российское законодательство и освободить от ответственности чиновников за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований, допущенное по не зависящим от них обстоятельствам.
Такими обстоятельствами будут признаваться «находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых... нельзя было ожидать или избежать, либо которые нельзя было преодолеть». К ним, в частности, предлагается отнести стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые государственными органами, в том числе иностранными.
Однако к не зависящими от физического лица обстоятельствам не могут быть отнесены регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также действия самого чиновника, судьи и т.д.
Причинно-следственную связь между возникновением таких обстоятельств и невозможностью соблюдения антикоррупционных ограничений, запретов и требований будет устанавливать специальная комиссия по урегулированию конфликтов интересов.
Под действие поправок, которые уже назвали «законом о нечаянной коррупции», попадают государственные и муниципальные служащие, федеральные, региональные и муниципальные депутаты, сенаторы, судьи, прокуроры, сотрудники МВД, ФСИН, СКР, МЧС, военные, таможенники, сотрудники Банка России, Совета Безопасности, Счётной палаты, послы и члены избиркомов.
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