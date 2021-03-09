Расследования

В Волгограде прокуратура разбирается в причинах заболевания кадетов казачьего корпуса

Расследования 09.03.2021 20:16
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09.03.2021 20:16


Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с распространением в СМИ данных о заболевании кадетов из Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.
Напомним, "Высота 102" сегодня написала о закрытии на карантин по ОРВИ двух классов в казачьем кадетском корпусе имени Недорубова. Причиной явилось заболевание на минувших выходных 16 учеников. По словам родителей, у их детей проявились одинаковые симптомы: рвота, боли в животе, диарея и общая слабость. В областном комитете образования региона отметили, что ситуация находится на контроле. В настоящее время проводится межведомственная проверка. Признаки коронавируса у детей не обнаружены.

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