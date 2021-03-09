Расследования 09.03.2021 20:16
0
09.03.2021 20:16
Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с распространением в СМИ данных о заболевании кадетов из Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.
Напомним, "Высота 102" сегодня написала о закрытии на карантин по ОРВИ двух классов в казачьем кадетском корпусе имени Недорубова. Причиной явилось заболевание на минувших выходных 16 учеников. По словам родителей, у их детей проявились одинаковые симптомы: рвота, боли в животе, диарея и общая слабость. В областном комитете образования региона отметили, что ситуация находится на контроле. В настоящее время проводится межведомственная проверка. Признаки коронавируса у детей не обнаружены.
Реклама
Пристав в Волгоградской области ради показателей "простила" должникам четверть миллиона рублей09.03.2021 16:32
Расследования 09.03.2021 16:32
Устроившего резню на улице Волгограда вернули в психбольницу09.03.2021 16:27
Расследования 09.03.2021 16:27
Волгоградец ради дамы обчистил кассу магазина (ВИДЕО)09.03.2021 15:07
Расследования 09.03.2021 15:07
Экс-мэр Волжского пытается избежать колонии за смертельное ДТП09.03.2021 11:39
Расследования 09.03.2021 11:39
«У гаража с пивом крутились подростки»: что еще известно о гибели двоих детей в Волгограде09.03.2021 10:44
Расследования 09.03.2021 10:44
В Волгограде продавец-кассир заработала в мебельном салоне уголовную статью05.03.2021 15:57
Расследования 05.03.2021 15:57
Имущество на 17 миллионов арестовали по делу о неуплате налогов в Волгоградской области05.03.2021 14:03
Расследования 05.03.2021 14:03
В Волгограде лихачу на "Мерседесе" накинули срок за гибель троих друзей в ДТП05.03.2021 12:18
Расследования 05.03.2021 12:18
Скрывавшийся в Швеции экс-депутат готовится к суду в Волгограде04.03.2021 19:13
Расследования 04.03.2021 19:13
Суд оправдал жителя Волгограда за пьяную езду04.03.2021 11:32
Расследования 04.03.2021 11:32
Подозреваемого в убийстве 20-летней давности задержали под Волгоградом03.03.2021 12:32
Расследования 03.03.2021 12:32
Жителя Волгоградской области наказали рублем за нацистскую символику в соцсети03.03.2021 10:41
Расследования 03.03.2021 10:41
«Извлекали колоссальную прибыль»: уголовное дело экс-депутатов гордумы Волгограда на пути в суд02.03.2021 19:48
Расследования 02.03.2021 19:48
Второго начальника осудили по делу о смертельном взрыве на барже под Волгоградом02.03.2021 17:46
Расследования 02.03.2021 17:46
Жителя Волжского отправили в колонию за ложный донос на пристава02.03.2021 16:30
Расследования 02.03.2021 16:30
Реклама