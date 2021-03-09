Волгоградец ради дамы обчистил кассу магазина (ВИДЕО)











Задержан подозреваемый в разбойном нападении на промтоварный магазин в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в совершении преступления подозревается 46-летний ранее судимый житель города. Он сознался в содеянном и пояснил, что употребив алкоголь, вдруг захотел поздравить знакомую с наступающим 8 Марта. Однако денег не оказалось, поэтому он решился на ограбление.

Мужчина ворвался в магазин и напал на продавца-кассира. Примечательно, что в это время в помещении находился человек, который не стал вмешиваться и просто ушел. На записи с камер видеонаблюдения видно, как нападавший угрожает торговому работнику, женщина оказывается на полу. После этого он открывает кассу и выгребает всю наличность. Добычей разбойника стали 12 тысяч рублей. На эти деньги он купил спиртное, цветы и продукты, но был задержан. К своей даме он так и не дошел.

О преступлении в полицию сообщила продавец-кассир. По факту грабежа, совершенного с применением насилия, возбуждено уголовное дело. Задержанный арестован. За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы.



