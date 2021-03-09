Пьяный водитель маршрутки перевозил пассажиров в Волгограде (ВИДЕО)











Нетрезвого водителя маршрутки №41А сегодня задержали в Волгограде сотрудники полиции. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, примерно в 6:40 наряд ДПС в Советском районе остановил пассажирский микроавтобус, следующий по маршруту "Кировский район - ТЦ Мармелад". В салоне находились пассажиры.

Состояние водителя вызвало подозрение у полицейских - от него исходил запах алкоголя. Ему было предложено пройти освидетельствование, по результатам которого был установлен факт алкогольного опьянения. От вождения 59-летний мужчина был отстранен. Полицейским он пояснил, что выпивал только 7 марта, а накануне не злоупотреблял. Сегодня утром, с его слов, он прошел медосмотр и был допущен к перевозке людей.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст.12.8 КоАП РФ (Управление транспортом в состоянии опьянения). Материалы будут направлены в суд для рассмотрения. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами до двух лет.

Также начато административное расследование, по результатам которого будет дана юридическая оценка действиям ответственных лиц автопредприятия, выпустившего на линию пьяного водителя.

Всего за прошедшие праздничные дни полицейские выявили более 60 водителей, севших за руль пьяными либо отказавшихся от прохождения освидетельствования.



