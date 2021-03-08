Не верил, что все серьезно: 35-летнего волгоградца убил коронавирус





Самому молодому жителю Волгоградской области, который скончался от COVID-19 за минувшие сутки, всего 35 лет. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на региональный оперштаб, молодой волгоградец первые пять дней пытался лечиться сам. После ухудшения самочувствия его госпитализировали в больницу №16, где у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Спасти пациента врачам инфекционного госпиталя, к сожалению, не удалось. Известно, что у мужчины имелись хронические вирусные заболевания.

Из семи погибших, о которых сегодня сообщил местный оперштаб, трое пенсионеров в возрасте от 64 до 79 лет проживали во Фролово. Еще трое пожилых женщин проживали в Урюпинске, Михайловке и Новоаннинском районе. Все они также первые 3-4 дня болезни пытались лечиться дома самостоятельно.

Всего в Волгоградской области зафиксировано 826 смертельных случаев СОVID-19. За сутки диагноз подтвердился у 148 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 50675 жителей области.



