Происшествия 07.03.2021 13:02
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07.03.2021 13:02
Неадекватного мужчину, который нападал с заточенной стамеской на прохожих, задержали сегодня в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, около 6:30 старший сержант полиции, следующий на службу, увидел у продовольственного магазина полураздетого мужчину, который угрожал металлическим предметом прохожему. Нападавший был в майке и трико, а на ногах шлепанцы.
Полицейский, одетый по форме, попытался обезоружить дебошира, но тот начал нападать на правоохранителя, а потом попытался скрыться. Во время преследования он кинул кирпич в проезжающий мимо автомобиль «Ford», кидался на прохожих, которые встречались у него на пути. В районе ул. набережная Волжской Флотилии, у магазина, сотрудник полиции догнал злоумышленника и распылил ему в лицо газовый баллончик. После этого буйного мужчину удалось связать. В это время подъехал наряд полиции, который вызвал полицейский.
Неадекватного волгоградца доставили в отдел полиции, где выяснилось, что рано утром он успел причинить множественные колото-резанные ранения 67-летней женщине. Она просто встретилась на пути злоумышленника, который следовал к магазину. Также он успел ударить по голове стамеской еще одного прохожего. К счастью, серьезных травм мужчине он не нанес.
Установлена личность нападавшего. Им оказался житель Тракторозаводского района 1974 года рождения. Он стоит на психиатрическом учете. Две недели назад его выписали из специализированного учреждения, где он находился на лечении. Сегодня мужчине снова вызвали скорую психиатрическую помощь.
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