Угли вместо котлет по-киевски: в заведении общепита в Волгограде случился пожар

Происшествия 06.03.2021 10:04
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06.03.2021 10:04
Загоревшуюся фритюрницу потушили пожарные в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, возгорание площадью 2 квадратных метра произошло накануне днем на кухне в здании на улице Новодвинской. По предварительным данным, аппарат для жарки еды воспламенился из-за аварийного режима работы электрооборудования. Никто не пострадал. Как стало известно информагентству, огонь полыхал в популярном заведении общепита, которое готовит котлеты по-киевски.
Сегодня около 05.30 в Красноармейском районе пожар произошел в торговом павильоне "Мир Фруктов". В магазинчике, который находится на проспекте Героев Сталинграда, загорелись пластиковые панели. В течение 15 минут возгорание, площадь которого составила 5 квадратных метра, было ликвидировано.
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