В Волгограде машина врезалась в столб: женщина и ребенок пострадали

Происшествия 06.03.2021 09:51
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06.03.2021 09:51
Авария с двумя пострадавшими произошла в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, 29-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «ВАЗ - 2114», напротив дома №12 по ул. Шумского не справилась с управлением и совершила наезд на световую опору. С травмами головы в больницу доставлены водитель и ее 5-летняя дочь, которая находилась на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве.
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