Происшествия

Китайская легковушка насмерть сбила старушку в Волгоградской области

Происшествия 05.03.2021 10:19
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05.03.2021 10:19


Смертельное ДТП произошло в городе Петров Вал в Камышинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне поздно вечером 60-летний водитель автомобиля "Лифан-214815" совершил наезд на 79-летнюю женщину, которая двигалась по краю проезжей части в попутном направлении. ДТП произошло на улице Крупской. В результате аварии пешеход от полученных трав скончалась на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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