Здравоохранение

Филиал ООО «Капитал МС» продолжает пилотный проект по вовлечению частных клиник в оказание услуг волгоградцам в возрасте 65 лет и старше

Здравоохранение 05.03.2021 09:31 Новости компаний
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05.03.2021 09:31 Новости компаний


Филиал ООО «Капитал МС» в Волгоградской области продолжает в 2021 году реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше. 
Напомним, этот пилотный проект в регионе стартовал в 2020 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение». 
Филиал ООО «Капитал МС» в Волгоградской области, являясь участником проекта, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. №1915 заключил соглашения с 2 частными медицинскими организациями о реализации в зоне обслуживания частной медицинской организации пилотного проекта.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, страховые представители филиала провели индивидуальное информирование застрахованных лиц в возрасте 65 лет и старше, проживающих в зоне обслуживания частных медицинских организаций, о возможности получения указанными лицами медико-социального патронажа на дому.
«Такая форма оказания медицинской помощи особенно важна в период распространения коронавирусной инфекции. Она позволяет людям старшего возраста избежать дополнительных контактов в ходе непосредственного посещения медицинских организаций при получении медицинской помощи», - отмечают в ООО «Капитал МС»
Также филиал ООО «Капитал МС» в Волгоградской области осуществляет мониторинг оказываемых частными медицинскими организациями услуг. Это делается  в целях исключения дублирования услуг, которые оказаны частной медицинской организацией в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования,  и в отношении которых частной медицинской организацией сформирован и представлен на оплату реестр счетов и услуг, оказанных в рамках пилотного проекта.
Телефон контакт-центра филиала ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области 8-8442-55-01-65, сайт: www.kapmed.ru
Позаботьтесь о своем здоровье вместе с Капитал МС! 
    

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