Филиал ООО «Капитал МС» продолжает пилотный проект по вовлечению частных клиник в оказание услуг волгоградцам в возрасте 65 лет и старше





Филиал ООО «Капитал МС» в Волгоградской области продолжает в 2021 году реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше.

Напомним, этот пилотный проект в регионе стартовал в 2020 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение».

Филиал ООО «Капитал МС» в Волгоградской области, являясь участником проекта, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. №1915 заключил соглашения с 2 частными медицинскими организациями о реализации в зоне обслуживания частной медицинской организации пилотного проекта.

Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, страховые представители филиала провели индивидуальное информирование застрахованных лиц в возрасте 65 лет и старше, проживающих в зоне обслуживания частных медицинских организаций, о возможности получения указанными лицами медико-социального патронажа на дому.

«Такая форма оказания медицинской помощи особенно важна в период распространения коронавирусной инфекции. Она позволяет людям старшего возраста избежать дополнительных контактов в ходе непосредственного посещения медицинских организаций при получении медицинской помощи», - отмечают в ООО «Капитал МС».

Также филиал ООО «Капитал МС» в Волгоградской области осуществляет мониторинг оказываемых частными медицинскими организациями услуг. Это делается в целях исключения дублирования услуг, которые оказаны частной медицинской организацией в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, и в отношении которых частной медицинской организацией сформирован и представлен на оплату реестр счетов и услуг, оказанных в рамках пилотного проекта.

Телефон контакт-центра филиала ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области 8-8442-55-01-65, сайт: www.kapmed.ru