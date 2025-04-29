Экономика

«Настроены получить хороший урожай»: директор агрофирмы «Раздолье» – о планах на новый сезон

Экономика 29.04.2025 14:34 Реклама
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29.04.2025 14:34 Реклама


Агрофирма «Раздолье» — одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий Волгоградской области, в 2023 году отметившее свое 20-летие. За эти годы хозяйство прошло большой путь, значительно расширило свои площади и направления деятельности. Сегодня его коллектив использует передовые технологии и получает хорошие урожаи, руководство обеспечивает работников достойной оплатой труда и вносит существенный вклад в жизнь родного региона.
Площади сельхозземель составляет 37 тысяч гектаров, где выращиваются озимая пшеница и подсолнечник, ячмень, яровая пшеница твердых сортов, лен и кормовые травы. Показатели в сфере растениеводства у «Раздолья» достаточно хорошие, например, в 2022 году благодаря погодным условиям и грамотным действиям аграриев было собрано 42 тысячи тонн при средней урожайности зерновых 30 ц/га. Неожиданно сложно для «Раздолья» и всех волгоградских аграриев сложился агросезон-2024.
Подробно об итогах прошлого сельскохозяйственного года, планах на будущий и проблемах аграриев ИА «Высота 102» рассказала генеральный директор АО «АФ «Раздолье» Ирина Боровая.

— Агрофирма «Раздолье» находится на территории двух районов – Котовского и Камышинского и занимает большие площади: от одного поля до другого больше 100 километров. Как и многие хозяйства нашего региона, мы работаем в зоне рискованного земледелия, все «прелести» которого получили в прошлом году: от ледяной корки в марте до майских морозов. В результате из десяти тысяч гектаров озимых у нас осталось только около двух. Мы произвели пересев части яровой пшеницы и подсолнечника, чтобы сохранить севооборот и зерновую группу. Но пришла другая беда – засуха.  Все планы, которые мы возлагали на наши посевы и пересевы, быстро разрушились. Тем не менее, мы не отчаивались, продолжали дальше работать. Это заслуга нашего большого коллектива – специалистов, которые работают в аргрофирме много лет и составляют костяк нашего хозяйства. Хочу сказать им огромное спасибо за то, что все удачи и неудачи мы переживаем вместе, – отметила генеральный директор АО «АФ «Раздолье» Ирина Боровая.



По итогам 2024 года благодаря грамотным действиям и «подушке безопасности», сформировавшейся за благоприятные 2022-2023 годы, агрофирме «Раздолье» удалось собрать достойный урожай зерновых и значительно расширить парк сельскохозяйственной техники, продолжая инвестировать в собственное развитие. 
— Больше 10 лет агрофирма «Раздолье» работает по новой для Волгоградской области технологии - системе нулевой обработки почвы, – пояснила Ирина Боровая. – Технология беспахотного земледелия достаточно сложная и рискованная, но позволяет обрабатывать огромные посевные площади с минимальным количеством людей – в хозяйстве трудится всего 95 человек. 
В последние годы предприятие развивает животноводство: реализуется проект по строительству современной молочной фермы. Решение развивать это направление принято в 2022 году и связано с действием одного из губернаторских проектов, в рамках которого животноводам выдавали землю в аренду. Построена современная молочная ферма, часть процессов на которой автоматизированы. Сейчас хозяйство насчитывает 500 голов племенных телок симментальской породы, от которых уже получают телят. 

— Мы хотим заниматься выращиванием племенного поголовья  симментальской породы. Но самое главное, мы уже даем хороший объем молока собственного производства, которое уходит на местные молокозаводы и доступно жителям нашего региона. Ничего не может быть лучше своей местной продукции, в качестве которой можно быть уверенным. Но в отрасли есть некоторые сложности, связанные в первую очередь с ценами на животноводческую продукцию. Мы надеемся, что в ближайшее время закупочная цена на молоко повысится. На полках магазинов оно стоит больше 100 рублей/литр, а мы вынуждены продавать молоко жирностью 4,5-4,6% за 40 рублей/литр. Мы, как и многие хозяйства, настроены и располагаем возможностями для развития молочного животноводства, однако заинтересованность в этом из-за условий пока не очень высокая, — комментирует генеральный директор АО «АФ «Раздолье» Ирина Боровая.
Несмотря на то, что в отрасли растениеводства тоже есть проблемы, хозяйству удается показывать одни из лучших финансовых результатов среди аграриев Волгоградской области и не забывать о социальной ответственности бизнеса  — помогать школам, медицинским учреждениям, поддерживать объекты досуга. 
— Помощь селу мы оказываем, потому что понимаем, что должны быть опорой людям, живущим на земле, где мы трудимся. Я считаю это обязанностью аграриев. Как руководителю мне сложно видеть, как снизилась наша рентабельность производства. Если раньше она была на уровне 60-70%, то в текущем году мы опустились до 24%. Тем не менее, мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы хозяйство было экономически эффективным и могло оказывать меры поддержки. Для этого стараемся не стоять на месте. В постоянном режиме ведем исследование рынков сбыта, изучаем новые технологии и направления.

Положительно повлиять на ситуацию в аграрном секторе, по словам Ирины Боровой, способно увеличение господдержки и льготных субсидий на развитие производства. 
—  Я очень люблю Волгоградскую область, и молодежь должна видеть, насколько современной может быть региональная сельскохозяйственная отрасль. Я понимаю, что мотивацией работникам служит достойная заработная плата — у нас она составляет 95 тысяч рублей в среднем по хозяйству. Также мы даем беспроцентную ссуду для приобретения жилья, бесплатно кормим своих работников. Считаю, что экономить на этом сегодня в сельском хозяйстве нельзя – трудности есть, жизнь дорожает, но каждый руководитель должен заботиться о своем коллективе и выплачивать достойную заработную плату по труду, — подчеркнула руководитель агрофирмы.
О планах на новый сельскохозяйственный год Ирина Боровая говорит воодушевленно, но пока не решается давать прогнозы. Слишком сложным был прошлый сезон, и аграрии ждут любых сюрпризов погоды. 
—  Озимые чувствуют себя хорошо, закуплен большой объем удобрений. Настроены получить хотя бы 25-30 ц/га зерновых, но никто не знает, что будет дальше. Я один из тех руководителей, которые постоянно говорят о необходимости страхования своей деятельности. Во всем современном мире это норма. И чем более правильным, честным будет закон о страховании для отечественных сельхозпроизводителей, тем большей станет поддержкой для аграрного сектора нашего региона. В этом вопросе мы тесно работаем с областным комитетом сельского хозяйства. В прошлом году при пересеве озимых именно страхование стало важным фактором поддержки, —  отметила Ирина Боровая.
Фото: Агрофирма «Раздолье».
Реклама. АО «Агрофирма «Раздолье»», ИНН 3414015102, erid: F7NfYUJCUneRJTqAwFQ5

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