Встреча Путина и Лукашенко проходит в городе-герое Волгограде

В Волгограде началась двусторонняя встреча лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как и было заявлено в программе, анонсированной Кремлем, президенты двух стран приступили к обсуждению развития стратегического партнерства.





Как сообщает ИА «Высота 102», встреча проходит в Зале воинской и трудовой Славы. Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за приезд на священную сталинградскую землю и вновь высказал надежду на то, что лидер Беларуси посетит Москву 9 мая.

Александр Лукашенко на встрече с главой российского государства подчеркнул, что Беларусь и Россия в общем Отечестве должны выстроить отношения еще теснее, чем в унитарном государстве.

Напомним, ранее президенты России и Беларуси выступили на пленарном заседании международного форума «Великое наследие – общее будущее», которое проходило в Центральном концертном зале.

Видео, фото: БелТА / t.me