РИА Новости: борт Владимира Путина приземлился в Волгограде





29 апреля в Волгоград прилетел президент России Владимир Путин. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «РИА Новости», спецборт главы государства приземлился в аэропорту во второй половине дня.

Напомним, накануне в городе-герое стартовал трёхдневный международный форум «Великое наследие — общее будущее», посвящённый сохранению исторической памяти о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны. В мероприятии также примет участие президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и высокопоставленные парламентские и экспертные делегации из 20 стран.

В деловой программе президентов — участие в памятной церемонии на Мамаевом кургане, а также в пленарном заседании форума. Кроме того, как ожидается, лидеры проведут персональную встречу, на которой обсудят развитие отношений между союзными странами и ряд ключевых вопросов мировой повестки.