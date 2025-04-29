В Волжском накануне прошла первая встреча предпринимателей в рамках АБ клуба — социального проекта Агророс Банка. Если в Волгограде такие мероприятия стали уже традиционными, то в Волжском подобное организовано впервые. И связано это в том числе с расширением присутствия Агророс Банка в волгоградском регионе. Так, в Волгограде недавно был открыт второй допофис банка, а в Волжском — первый.

АБ клуб — это своеобразные онлайн и оффлайн площадки для встреч предпринимателей и обсуждения насущных вопросов, обмена опытом, ведения дискуссий, а также выступлений спикеров-экспертов. Проект позиционирует себя как бесплатный бизнес-клуб для основателей, инвесторов, топ-менеджеров и мечтателей — тех, кто только планирует запуск бизнеса.

Дарья Погудина, руководитель дополнительного офиса Агророс Банка, приветствуя участников встречи, выразила надежду, что общение в рамках АБ клуба и обмен опытом помогут предпринимателям избежать ошибок в ведении бизнеса, а успешные стартапы придадут уверенности тем, кто делает пока первые шаги в этой сфере.

— Наш онлайн-проект с вебинарами экспертов по самым узких темам уже отлично себя зарекомендовал, — поделилась Дарья Погудина. — В нашем телеграм-канале агрегируются полезные новости, предприниматели получают возможность находить партнеров, получать новые знания. Это, я подчеркиваю, один из наших социальных проектов. Но наш банк также позиционирует себя как надежный партнер бизнеса, предлагая различные интересные предпринимателям продукты, в частности, персонального менеджера для сопровождения финансовых операций, нулевые ставки при расчетно-кассовом обслуживании и т.д.

Эффективность сотрудничества с Агророс Банком оценил и президент Волжской торгово-промышленной палаты Михаил Рогозин.

— Хочется отметить и банк, и АБ клуб за открытость и за потрясающую готовность «вписываться» в любые инициативы и проекты города и бизнес-сообщества. Например, недавно мы с Дарьей сажали вместе деревья, — поделился Михаил.

Несмотря на разные формы сотрудничества с предпринимателями, особой популярностью пользуются оффлайн-мероприятия, которые дают возможность живого диалога, получения быстрых ответов на волнующие вопросы.

Выступление Алексея Дудина, юриста и бизнес-консультанта на тему «Ключевые аспекты деловых переговоров» вызвало живой интерес у участников встречи. Чего ни в коем случае нельзя делать при решении вопросов с деловыми партнерами, как расположить к себе собеседника, какую роль в переговорах играют интонация, жесты и даже антураж встреч — такой ликбез оказался особенно востребованным у начинающих предпринимателей. А в качестве закрепления полученных знаний участникам предложили пройти тест, где они уже смогли смоделировать конкретные ситуации и предложить свой вариант поведения.

Но больше всего вопросов и комментариев вызвало выступление другого эксперта — Любови Горновой, налогового консультанта, основательницы фирмы, имеющей около 120 клиентов по всей России. Ее лекция «Налоговая и личные карты. Что видит ФНС и как это влияет на компании?» даже неоднократно прерывалась репликами из-за актуальности темы.

— Вы думаете, ваш бизнес такой маленький, что налоговая вас не видит? Вы ошибаетесь. В ФНС давно внедрен искусственный интеллект, который отслеживает все операции и на ваших личных картах, и на корпоративных, и на картах ваших родственников, — начала Любовь Горнова.

Но не для того, чтобы напугать. Хотя в ее практике были печальные примеры попыток скрыть доходы от налоговой, которые заканчивались доначислением огромных сумм, крупными штрафами и даже закрытием бизнеса.

— Наша задача — оптимизировать отношения между налоговой и предпринимателями, чтобы предостеречь предпринимателей от ошибок, которые могут им дорого стоить, — подчеркнула консультант.

Спикера в буквальном смысле слова забросали вопросами — а можно ли на корпоративные карты получать доходы и осуществлять расходы, как легализовать представительские траты, нужно ли документально подтверждать транспортные услуги, является ли дробление бизнеса способом ухода от налогов и т.д.

А вот выступление эксперта в области информационной безопасности Никиты Шакулова, можно сказать, обескуражило многих присутствующих. Ведь, как оказалось, подавляющее большинство предпринимателей даже не задумывалось о необходимости озаботиться таким вопросом. А истории о промышленном шпионаже, утечке данных и внедрении троянов, ворующих и подменяющих важную информацию, многие воспринимали скорее всего как сцены из детективных фильмов.

Однако вопросы так называемого «информбеза» сегодня становятся во главу угла, даже независимо от желания или возможностей предпринимателей этим заниматься. И связано это в том числе с реализацией ряда законов в сфере цифровых технологий и обязательном требовании, в том числе к предпринимателям, о регистрации в качестве оператора персональных данных.

Кого же объединило первое мероприятие АБ клуба в Волжском? В рамках нетворкинга — оффлайн-знакомства — участники презентовали в минутных выступлениях себя и свой бизнес. АБ клуб объединил как и начинающих предпринимателей, которые только пробуют себя в этой сфере, занимающихся изготовлением сувенирки, репетиторскими и педагогическими услугами, так и тех, кто уже давно в бизнесе и реализуют свои умения и навыки в оптовой, в том числе внешнеэкономической торговле, производстве мебели и изделий из дерева, проектировании и производстве промышленного оборудования, а также в IT-сфере, юриспруденции и бухгалтерии.

Под занавес мероприятия организаторы отметили победителей конкурса анкет, которые заполнили все участники встречи. Одна из награжденных призом Агророс Банка стала Надежда Петрова, руководитель ООО «ВТЭ», компании, специализирующейся на оптовой торговле листовым прокатом.

Надежда призналась, что не первый раз принимает участие в подобных встречах. И, хотя многое из услышанного для нее не стало открытием, все-таки некоторые моменты заставили задуматься и поставить перед собой новые задачи.

— Думаю, не только я одна после сегодняшнего мероприятия озаботились вопросом информационной безопасности. Но это настолько сложная и специфическая проблема, что так быстро ее не решить. Все же плюс в том, что мы об этом поговорили. Думаю, будут сделаны и первые шаги в этом направлении, — поделилась Надежда.

В ходе неформального общения и знакомства участники АБ клуба обменялись не только контактами, но и впечатлениями. Как выразился один из участников, такие встречи ценны тем, что проблемы воспринимаются проще, когда они «не в одной голове», а выносятся на общее обсуждение.

Фото предоставлено АО «Банк «Агророс».

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