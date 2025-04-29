Волгоградские несушки поразили рекордной яйценоскостью

Экономика 29.04.2025 19:41
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29.04.2025 19:41
Волгоградская область лидирует по продуктивности кур-несушек. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, средняя яйценоскость одной несушки за январь-март 2025 года составила 84 яйца. Всего за данный период яиц в Волгоградской области получено на 4,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, или 137,6 млн штук.
В ведомстве отметили также рост производства скота и птицы на убой. Так, с января по март сельскохозяйственными организациями было произведено 22,1 тыс. тонн, что на 1,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В то же время надои молока увеличились на 9,1% и составили 19,1 тыс. тонн. При этом в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, надои молока на одну корову выросли на 5% и составили 2,4 тонны.
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