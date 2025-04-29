Волгоград встретит Первомай ударным потеплением





В Волгограде к концу текущей недели прогнозируется значительное повышение температуры. Ударным потеплением, согласно краткосрочному прогнозу Волгоградского ЦГМС, встретит город-герой 1 Мая.

По данным волгоградским синоптиков, днем 29 апреля в Волгограде столбики термометров не поднимутся выше отметки +14 градусов, а в ночь на 30 апреля температура понизится до +3...+5 градусов. Днем в среду потеплеет до +18 при ясной погоде.

В четверг, 1 мая, в Волгограде осадков не ожидается, а порывы юго-западного ветра будут достигать 12 метров в секунду. При этом температура воздуха прогреется в выходной день до +22 градусов.