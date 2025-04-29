Центр Волгограда сковали вечерние пробки

Общество 29.04.2025 21:16
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29.04.2025 21:16
Центр Волгограда вечером 29 апреля парализовали пробки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ресурс Яндекс пробки, затруднено движение на проспекте Ленина, улицах Коммунистическая, Мира, Советская, Пархоменко, Комсомольская, Рокоссовского и других прилегающих дорогах.
Правда, к вечеру цены на такси пришли в норму после резкого подорожания в утренний час пик. Однако и на такси из-за дорожных заторов поездки превращаются в затяжные путешествия.
Также волгоградцы сообщают, что для пешеходов закрыт участок проспекта от ВолгМУ до «Современника».Фото V102.RU (архив)
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