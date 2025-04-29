ФАС проверит цены на такси в Волгоградской области

Общество 29.04.2025 14:44
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29.04.2025 14:44
ФАС РФ проанализирует состояние конкуренции на рынке такси. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, ведомство уже направило запросы 344 агрегаторам в 85 регионах страны.
Компании должны представить данные о количестве совершенных поездок, их базовой и общей стоимости, в том числе с учетом комиссии, сведения о вышедших на линию водителях, общем расстоянии и времени совершенных ими поездок.
Между тем, напомним, 29 апреля в Волгограде цены на такси неожиданно выросли почти в 2-3 раза по сравнению с предыдущим днем. Это вызвало возмущение горожан.
Фото V102/RU (архив)
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