Медианная зарплата волгоградских медиков составила 51,4 тысячи рублей

В Волгоградской области медики по-прежнему остаются предметом мечтаний работодателей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование hh.ru, спрос на представителей этой профессии вырос и в России. За весь 2024 год российские работодатели разместили hh.ru более 800 тыс. подобных вакансий. Это на 13% превышает потребности рынка труда за весь 2023 год. В Волгоградской области в профобласти «Медицина и фармацевтика» в регионе за прошлый год было более 8 тыс. вакансий, в начале этого – более 2 тыс.