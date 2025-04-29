Медианная зарплата волгоградских медиков составила 51,4 тысячи рублей

Расследования 29.04.2025 20:28
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29.04.2025 20:28
В Волгоградской области медики по-прежнему остаются предметом мечтаний работодателей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование hh.ru, спрос на представителей этой профессии вырос и в России. За весь 2024 год российские работодатели разместили hh.ru более 800 тыс. подобных вакансий. Это на 13% превышает потребности рынка труда за весь 2023 год. В Волгоградской области в профобласти «Медицина и фармацевтика» в регионе за прошлый год было более 8 тыс. вакансий, в начале этого – более 2 тыс.
Между тем, несмотря на высокую востребованность у работодателей, число желающих работать в медицине не высоко. Так, в среднем на одну медицинскую вакансию приходится 1–2 кандидата, что говорит о продолжающемся дефиците кадров. В Волгоградской области средний hh индекс за 2024 год составил 2,3 человека на вакансию, а с начала этого года – 2,7 при норме от 4 до 8.
К слову, медианная предлагаемая зарплата в профобласти «Медицина и фармацевтика» в России по результатам марта составила 70 тыс. рублей, в Волгоградской области – 51,4 тыс. рублей.
Тогда как по последним данным Волгоградстата за первое полугодие 2024 года, средняя зарплата врачей в регионе составляла 83688 рублей, младшего медперсонала – 39,9 тысячи рублей, а среднего – 41,9 тысячи. Более свежая информация о зарплатах медиков, в частности, за 2024 год статистическим ведомством не публиковалась.
Фото V102.RU (архив)
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