



Президент Владимир Путин дал нелегальным мигрантам отсрочку перед высылкой на родину. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», 650 тыс. иностранных специалистов, включённых в специальный реестр, должны были урегулировать своё пребывание в стране к 30 апреля, однако из-за массового саботажа власти вынуждены были дать нелегалам ещё один шанс, продлив соответствующий механизм до 10 сентября 2025 года.

По информации МВД России, лишь 18 тысяч человек (2,8 %) действительно воспользовались предоставленной возможностью, узаконив нахождение в России, сдав биометрию, пройдя медосвидетельствование на употребление незаконных веществ и наличие опасных инфекций, подтвердив владение русским языком, знание истории России и законодательства РФ, а также добровольно погасив задолженности по обязательным платежам.