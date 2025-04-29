Лукашенко у трапа в Волгограде встретили красавицы из ретро-взвода





Президента Республики Беларусь в аэропорту Волгограда встретили 29 апреля со всеми почестями. Как сообщает ИА «Высота 102», первыми Александра Лукашенко приветствовали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и девушки из ретро-взвода ГУ МВД России по Волгоградской области. Фотографии встречи высокого гостя опубликовал телеграм-канал «ПУЛ Первого».







– Девушки преподнесли хлеб-соль. Первому понравился: «Наш, белорусский!». Это было очень колоритно, – сообщают авторы канала.





Напомним, что буквально на днях – 26 апреля – стало известно о том, что волгоградскому взводу девушек-регулировщиц, которые принимают участие во всех торжественных мероприятиях, присвоили имя легендарной участницы Великой Отечественной войны Марии Филипповны Лиманской, известной как «Бранденбургская Мадонна», «Регулировщица Победы», «Королева Бранденбургских ворот». Мария Лиманская скончалась на 101-ом году жизни в ноябре 2024 году.

Напомним, по сообщению пресс-службы Кремля Александр Лукашенко совместно с президентом России Владимиром Путиным планируют в рамках визита в Волгоград принять участие в возложении цветов на Мамаевом кургане. Главы государств выступят на пленарном заседании, которое уже проходит в Центральном концертном зале. Путин и Лукашенко также проведут отдельную двустороннюю встречу.

Фото: ПУЛ Первого / t.me