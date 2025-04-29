



В Волгограде восстановили асфальт на 150 объектах улично-дорожной сети, где ранее велись работы на сетях теплоснабжения. Как сообщает ИА «Высота 102», бригады Концессий уложили заново в общей сложности 2000 квадратных метров асфальта.

– Особое внимание «Концессии теплоснабжения» уделяют не только ремонту, но и благоустройству территорий после выполненных работ. Этот этап является обязательным, хотя нередко его начало может быть несколько отсрочено – объект становится в очередь на благоустройство. Все работы ведутся в соответствии с нормативами и в несколько этапов, – сообщили в ресурсоснабжающей организации.





На первом этапе благоустройства бригады очищают территории от мусора и грязи, затем производят обратную засыпку песком и щебнем. После этого укладывается асфальтобетонная смесь, а в завершение смесь уплотняют виброплитой до полного затвердевания.

Всего с начала года «Концессии теплоснабжения» восстановили более 4500 квадратных метров асфальтового покрытия по всему городу. Работы продолжаются.

Фото: Концессии теплоснабжения