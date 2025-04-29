Происшествия

Под Волгоградом в вагончике сгорел 33-летний мужчина

Происшествия 29.04.2025 20:54
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29.04.2025 20:54


Трагедия произошла накануне, 28 апреля, в поселке Комсомолец Николаевского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области, около 23-00 ч. поступил сигнал о пожаре в этом населенном пункте.
- Горел по всей площади металлический вагончик размером 10 на 3 метров. Пожарные подразделения 46-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 23:52, - пояснили в ведомстве.
К сожалению, в пожаре погиб мужчина 1991 года рождения. Причина пожара устанавливается.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области (архив)

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