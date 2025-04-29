Общество

Под Волгоградом встала в пробке трасса через Волго-Ахтубинскую пойму

Общество 29.04.2025 16:19
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29.04.2025 16:19


29 апреля в Среднеахтубинском районе Волгоградской области образовался многокилометровый затор. Как сообщает ИА «Высота 102», на региональной трассе 18К-2 «Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба» произошло ДТП по направлению движения в областной центр. Здесь же в настоящее время проводятся дорожные работы. В результате глухая пробка из автомобилей растянулась в границах хуторов Бурковский и Госпитомник.


Не повезло автолюбителям и в обратном направлении. Здесь движение осложнено в границах хуторов Госпитомник и Краснослободска.

Отметим, судя по информации сервиса «Яндекс Карты», в обоих направлениях протяжённость затора составила порядка 6 километров.

Фото: Короче, Волгоград / t.me

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