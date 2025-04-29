Игра началась: GRASS прячет «золото» в городах России





Основатель компании GRASS волгоградский бизнесмен Михаил Грачёв запустил игру для россиян. Принять участие в увлекательном квесте может любой желающий, а победители получают приз — 50 тысяч рублей.

Что нужно, чтобы принять участие в игре? Быть подписанным на страницы Михаила Грачёва в социальных сетях и внимательно следить за новыми публикациями. Цель: расшифровать очередное послание основателя GRASS, установить точную локацию, где спрятан «клад» — бутылочка Azelit Gold, и, конечно, первым найти ее.

Привычный и такой любимый многим Azelit традиционно выпускается в белом флаконе, но по праву признан «золотом» для каждой хозяйки: тысячи отзывов о его волшебных свойствах очищать поверхности от жира. Об этом говорят и цифры, средство лидер продаж в категории «Чистящие средства для плит», а сам название уже во многом можно считать синонимом слова «антижир» в России.

География новой увлекательной игры не разглашается организаторами заранее. Azelit Gold можно обнаружить и в городах России, и в населенных пунктах ближнего зарубежья.

Первые золотые бутылочки Azelit уже отыскали жители Элисты и Белой Калитвы. Обещанные подарки от GRASS и Михаила Грачёва получили Михаил Шарапов и Виктор Рыбаков. В соцсетях «кладоискатели» уже похвастались своей находкой и пожелали удачи жителям следующих городов-участников.

И да. Основатель GRASS Михаил Грачёв уже совсем скоро сообщит о следующем месте проведения игры. Не исключено, что Azelit Gold на этот раз будет спрятан в Волгограде или, скажем, Средней Ахтубе. Не упустите возможность стать новым победителем и играючи заработать 50 тысяч.