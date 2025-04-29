Путин наградил спикера Волгоградской облдумы орденом

Сегодня, 29 апреля, полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов вручил председателю Волгоградской областной думы, руководителю областного совета ветеранов Александру Блошкину медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Высокая награда присвоена Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщили V102.RU в регпарламенте.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.
Церемония вручения высокой государственной награды Александру Блошкину состоялась по завершении Международного форума Союзного государства «Великое наследие – общее будущее», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который сегодня прошел в Волгограде с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Фото Волгоградской облдумы