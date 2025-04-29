Общество

Бочаров попросил присвоить имя «Сталинград» аэропорту Волгограда: Путин поддержал

Общество 29.04.2025 22:43
0
29.04.2025 22:43


Сегодня, 29 апреля, во время встречи губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и Президента России Владимира Путина глава региона обратился к руководителю государства с просьбой поддержать переименование аэропорта Волгограда и дать ему «настоящее, гордое, мужественное, героическое название Сталинград».

- Кто обратился к Вам? – спросил Андрея Бочарова Владимир Путин.

- Ветераны и участники специальной военной операции, - ответил губернатор.

- Их слово для меня закон, так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ о присвоении имени Сталинграда аэропорту, - заверил Владимир Путин.

Фото Kremlin.ru



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.04.2025 22:24
Общество 29.04.2025 22:24
Комментарии

0
Далее
Общество
29.04.2025 21:26
Общество 29.04.2025 21:26
Комментарии

0
Далее
Общество
29.04.2025 21:16
Общество 29.04.2025 21:16
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.04.2025 17:00
Общество 29.04.2025 17:00
Комментарии

0
Далее
Общество
29.04.2025 16:26 Реклама
Общество 29.04.2025 16:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.04.2025 16:19
Общество 29.04.2025 16:19
Комментарии

0
Далее
Общество
29.04.2025 14:44
Общество 29.04.2025 14:44
Комментарии

0
Далее
Общество
29.04.2025 13:29
Общество 29.04.2025 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
29.04.2025 13:13
Общество 29.04.2025 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
29.04.2025 12:32
Общество 29.04.2025 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
29.04.2025 12:23
Общество 29.04.2025 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
29.04.2025 12:15
Общество 29.04.2025 12:15
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.04.2025 12:13
Общество 29.04.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
29.04.2025 09:22
Общество 29.04.2025 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
29.04.2025 08:25
Общество 29.04.2025 08:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:43
Бочаров попросил присвоить имя «Сталинград» аэропорту Волгограда: Путин поддержалСмотреть фотографии
22:24
Путин наградил спикера Волгоградской облдумы орденомСмотреть фотографии
22:09
В Волжском из-за аварии вырубилось уличное освещениеСмотреть фотографии
21:58
Путин и Лукашенко закончили четырехчасовые переговоры в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:26
Последний шанс? Нелегальным мигрантам дали отсрочку перед масштабной высылкойСмотреть фотографии
21:16
Центр Волгограда сковали вечерние пробкиСмотреть фотографии
20:54
Под Волгоградом в вагончике сгорел 33-летний мужчинаСмотреть фотографии
20:28
Медианная зарплата волгоградских медиков составила 51,4 тысячи рублейСмотреть фотографии
20:08
Волгоградка Юлия Попова стала чемпионкой России по кроссу Смотреть фотографии
19:41
Волгоградские несушки поразили рекордной яйценоскостьюСмотреть фотографии
19:11
Лукашенко поблагодарил Путина за возможность побывать в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:55
На Дону под Волгоградом в браконьерские сети и вентеря попало 193,5 кг рыбыСмотреть фотографии
17:59
«Зачем мы цепляемся за эту память?» Лукашенко озвучил главную цель форума в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:47
Встреча Путина и Лукашенко проходит в городе-герое ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:26
«Заряжаем предпринимательством»: в Волжском прошла первая встреча АБ клубаСмотреть фотографии
16:19
Под Волгоградом встала в пробке трасса через Волго-Ахтубинскую поймуСмотреть фотографии
16:04
Пленарное заседание с участием Путина и Лукашенко началось в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:53
Путин и Лукашенко совместно посетили Мамаев курганСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
В Волгограде двоим пособникам ВСУ дали на двоих 26,6 лет за диверсииСмотреть фотографии
15:24
В России продолжат расширять соцзащиту участников СВОСмотреть фотографии
15:11
РИА Новости: борт Владимира Путина приземлился в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:44
ФАС проверит цены на такси в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:34
«Настроены получить хороший урожай»: директор агрофирмы «Раздолье» – о планах на новый сезонСмотреть фотографии
14:02
Тибор Гашпар в Волгограде: «Нас освободили солдаты Красной Армии»Смотреть фотографии
13:29
Лукашенко у трапа в Волгограде встретили красавицы из ретро-взводаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
В Волгограде после работ на сетях восстановили 2 тыс. кв. метров асфальтаСмотреть фотографии
12:32
Волгоград встретит Первомай ударным потеплениемСмотреть фотографии
12:23
«Почта России» в Волгоградской области не откроется 1 и 9 маяСмотреть фотографии
12:15
Игра началась: GRASS прячет «золото» в городах РоссииСмотреть фотографии
12:13
Володин, делегации, БТР и ветераны: на Аллее Героев в Волгограде торжественно зажгли Вечный огоньСмотреть фотографии
 