Сегодня, 29 апреля, во время встречи губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и Президента России Владимира Путина глава региона обратился к руководителю государства с просьбой поддержать переименование аэропорта Волгограда и дать ему «настоящее, гордое, мужественное, героическое название Сталинград».
- Кто обратился к Вам? – спросил Андрея Бочарова Владимир Путин.
- Ветераны и участники специальной военной операции, - ответил губернатор.
- Их слово для меня закон, так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ о присвоении имени Сталинграда аэропорту, - заверил Владимир Путин.
Фото Kremlin.ru