Борьба с коррупцией

Подполковника УФСИН по Волгоградской области судят за взятки

Борьба с коррупцией 03.03.2021 17:01
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03.03.2021 17:01


Заместитель начальника одной из исправительных колоний УФСИН России по Волгоградской области предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник. 
По данным следствия, обвиняемый предложил руководителю фирмы, осуществлявшей в рамках заключенного государственного контракта поставку продовольственных товаров в колонию, взаимовыгодное сотрудничество – сократить объем поставляемых продуктов, а их стоимость отдавать ему наличными денежными средствами. Взамен подполковник внутренней службы обещал оказывать содействие в заключении новых госконтрактов и покровительство в их реализации.
Коррупционная схема была вскрыта весной прошлого года сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Волгоградской области, а также Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. При получении 35 тысяч рублей заместитель начальника исправительной колонии был задержан. В ходе расследования были установлены еще два аналогичных эпизода преступной деятельности обвиняемого. Общая сумма полученных им в качестве взяток денежных средств составила около 130 тысяч рублей.
Санкция ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере) предусматривает до 6 лет лишения свободы и крупные штрафы.

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