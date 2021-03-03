Подполковника УФСИН по Волгоградской области судят за взятки





Заместитель начальника одной из исправительных колоний УФСИН России по Волгоградской области предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.

По данным следствия, обвиняемый предложил руководителю фирмы, осуществлявшей в рамках заключенного государственного контракта поставку продовольственных товаров в колонию, взаимовыгодное сотрудничество – сократить объем поставляемых продуктов, а их стоимость отдавать ему наличными денежными средствами. Взамен подполковник внутренней службы обещал оказывать содействие в заключении новых госконтрактов и покровительство в их реализации.

Коррупционная схема была вскрыта весной прошлого года сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Волгоградской области, а также Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. При получении 35 тысяч рублей заместитель начальника исправительной колонии был задержан. В ходе расследования были установлены еще два аналогичных эпизода преступной деятельности обвиняемого. Общая сумма полученных им в качестве взяток денежных средств составила около 130 тысяч рублей.

Санкция ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере) предусматривает до 6 лет лишения свободы и крупные штрафы.



