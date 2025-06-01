Погода не помешала: Пелагея выступила в лагере перед юными патриотами

1 июня в лагере «Авангард» в Волгоградской области под открытым небом, несмотря на предупреждения о грозовом шторме, состоялся концерт Пелагеи, передает V102.RU.





Как сообщили в пресс-службе лагеря, под хиты заслуженной артистки России танцевали участники смены «Время юных героев». Это школьники из Белгородской и Волгоградской областей, Новороссии и Донбасса. Они не только отдыхают в лагере, но и проходят военно-спортивную подготовку. Для этого здесь созданы все условия.









Праздничное выступление было посвящено Дню защиты детей и первой годовщине со дня образования лагеря «Авангард».





С прошлого года участниками смен стали в общей сложности более 13 тысяч юных патриотов со всей страны.

Фото: пресс-службы «Авангарда»