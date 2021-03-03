Депутаты одобрили появление чиновников-срочников в Волгоградской области





Волгоградская областная дума одобрила перевод отдельных руководящих должностей государственной гражданской службы на срочные контракты. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие изменения в региональный закон в обоих чтениях сегодня приняли парламентарии.

Заместитель руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко рассказала народным избранникам о том, какие за последние два года были предприняты меры по повышению качества работы госслужащих. В частности, специальная рабочая группа провела полную ревизию полномочий всех органов исполнительной власти в целях исключения дублирования их функций. Часть неуправленческих полномочий комитетов были переданы подведомственным учреждениям. В итоге в администрации региона было сокращено более 600 должностей.

Теперь с отдельными государственными гражданскими служащими из категории руководителей будут заключать срочные трудовые контракты. «По окончании контракта будет даваться оценка работы чиновника с возможностью продления ему полномочий. Такая практика широко применяется и в других регионах. Анализ показывает, что она эффективна», - заключила Лисименко.

У депутатов данный проект закона вопросов не вызвал – большинством голосов они поддержали предложенное администрацией региона нововведение.

Перечень контрактных должностей определит губернатор Волгоградской области. Измененный закон №1222-ОД вступит в силу через 10 дней после опубликования.



