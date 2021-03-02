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Прокуратура пролила свет на скандальную историю с павильоном на Аллее Героев в Волгограде

Главное 02.03.2021 12:18
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02.03.2021 12:18


Прокуратура внесла представление в адрес руководства Волгограда и администрации Центрального района.  Претензии надзорного органа касаются незаконной работы скандально известного павильона на Аллее Героев, который недавно был снесен. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, вопросы соблюдения требований законодательства при использовании нестационарных объектов продолжают находиться на контроле регионального надзорного ведомства, которое реагирует  на соответствующие обращения граждан и публикации в СМИ. При этом полномочия по выявлению и пресечению таких самостроев находятся в ведении местных властей.
Торговый объект на Аллее Героев, как выяснилось, с декабря 2018 года находился в собственности МУП «Центральный рынок». Сделку по приобретению «стекляшки» согласовала администрация города. Впоследствии муниципальное предприятие сдавало павильон в аренду. При этом в схеме размещения нестационарных торговых объектов Волгограда такого адреса не было. Отсутствовали также правоустанавливающие документы на земельный участок.
Прежним собственником объекта являлось  ООО «Дигест», которое приобрело павильон в марте 2006 года и оформило его как капитальный объект. При этом разрешительной документации на возведение данного строения как капитального отсутствовало. Поэтому мэрия обратилась в арбитражный суд с иском о признании зарегистрированного права ООО «Дигест» отсутствующим. Решением суда от 25 августа 2018 года требования администрации были удовлетворены. Однако, несмотря на это, меры к его демонтажу не принимались.
С законностью размещения еще одного торгового павильона в Советском районе разбирается  суд. Прокуратура требует признать самовольной постройкой ярмарку на пересечении улиц Базисной и Авиаторской, площадь которой составляет 1700 квадратных метров.

Как добавили в надзорном ведомстве, по поручению прокурора области с 3 по 10 марта проводится горячая линия, в рамках которой заявители могут сообщить о фактах самовольного строительства и бездействии органов местного самоуправления в данной сфере. Сведения о нарушениях можно сообщить по телефону 53-40-68 с 09.00 до 18.00.
Полученная информация, в том числе от анонимных источников, будет использована при проведении надзорных проверок.

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