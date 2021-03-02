В Волжском на полыхавшем огнем дачном участке пострадала женщина

Происшествия 02.03.2021 09:11
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02.03.2021 09:11
Один человек пострадал при пожаре в СНТ «Агава» в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, кровля садового дома и хозпостройки полыхали огнем – площадь возгорания составила 44 квадратных метра. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки под навесом.
Пострадавшей оказалась 58-летняя женщина.
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