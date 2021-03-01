Телеком

«Вместе в цифровое будущее»: до окончания приема заявок на конкурс остается месяц

Телеком 01.03.2021 13:59
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01.03.2021 13:59


Свыше 1 200 работ поступил она конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который проводит «Ростелеком».Самые активные участники —представители массмедиа из Поволжского, Уральского и Центрального федеральных округов. Наибольшей популярностью пользуются номинации «Интернет-СМИ» (более 500 публикаций) и «ТВ и радио» (свыше 200 сюжетов), а также специальная номинация «Цифровой регион», объявленная «Ростелекомом» (более 200 материалов).
За последний год из-за пандемии коронавируса журналисты стали больше писать о современных технологиях, необходимых для перехода на удаленный формат работы, киберпреступлениях, дистанционном образовании.Большой популярностью в материалах участников пользуются темы тепловизионного контроля, онлайн-покупок, виртуальных концертов, экскурсий и онлайн-кинотеатров. С каждым годом становятся все более важными вопросы цифровизации школ, лечебных учреждений, труднодоступных населенных пунктов. 
«С развитием технологий и переходом на удаленный режим работы вопрос обеспечения кибербезопасности стал особенно важным. Мы видим интерес со стороны журналистов и попытку разобраться в теме цифровой безопасности промышленных объектов и критической инфраструктуры. Специально совместно с “Ростелекомом” мы провели обучающий вебинар для региональных журналистов и блогеров, которые хотят более детально разбираться в этой теме», — отметил заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и региональному развитию SchneiderElectric в России и СНГ, член жюри конкурса Армен Бадалов.
Конкурс для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» проходит в 10-й раз.Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), информационную поддержку оказывает группа «Интерфакс».
«В период всеобщей цифровизации, когда алгоритмы уже успешно используются и в журналистике, ценность нашей профессии возрастает. Теперь коллеги могут сосредоточиться на новых, самых интересных темах. Надеюсь, конкурс “Вместе в цифровое будущее” позволит открыть новые таланты, оценить качество подготовки журналистских кадров на местах и определить наиболее актуальные тренды в развитии отрасли, —заявил главный редактор сайта «Интерфакса», член жюри конкурса Алексей Гапеев.Все эти вопросы актуальны и для нас — “Интерфакс” освещает деятельность основных сфер экономики, включая телекоммуникации. Нам важно знать, чем живет отрасль, с какими проблемами сталкивается. География конкурса охватывает всю территорию страны и совпадает с географией информационного агентства, что также объясняет интерес нашего участия в проекте. Уверен, опыт “Интерфакса” будет востребован организаторами».
На конкурс принимаются материалы, опубликованные в региональных СМИ и блогосфере с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года включительно. Участники могут заявить публикации и сюжеты, посвященные новым технологиям, инновационным разработками цифровым трендам в ИТ-сфере и телекоммуникациях. Заявки можно подать в основные номинации: «Печатные СМИ», «Радио и ТВ», «Интернет-СМИ»,«Социальные медиа» и специальные — «Кибербезопасность» от Schneider Electric и «Цифровой регион» от «Ростелекома».
Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне. Победители федерального этапа отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион.
Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

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