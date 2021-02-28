В Волгоградской области третий день подряд от COVID-19 умирают по семь человек

Здравоохранение 28.02.2021 12:33
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28.02.2021 12:33
Семь человек скончались от коронавирусной инфекции в Волгоградской области за минувшие сутки – такая смертность регистрируется в регионе третий день подряд. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф.
Общее число погибших от COVID-19 в регионе составляет 774 человека.
Зарегистрировано 182 новых случая заражения коронавирусом. Выписались из стационаров за сутки 176 человек. Всего в Волгоградской области выявлено уже 49,3 тысячи случаев заболевания «короной», выздоровели 47,2 тысячи человек.
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