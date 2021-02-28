В Волгоградской области третий день подряд от COVID-19 умирают по семь человек





Семь человек скончались от коронавирусной инфекции в Волгоградской области за минувшие сутки – такая смертность регистрируется в регионе третий день подряд. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф.

Общее число погибших от COVID-19 в регионе составляет 774 человека.

Зарегистрировано 182 новых случая заражения коронавирусом. Выписались из стационаров за сутки 176 человек. Всего в Волгоградской области выявлено уже 49,3 тысячи случаев заболевания «короной», выздоровели 47,2 тысячи человек.



