



Оправдательный приговор в убийстве, вынесенный жителю Московской области Виктору Дозорову отменен решением Волгоградского областного суда. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.

Дозоров обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

В сентябре 2019 года Дозоров прибыл из Московской области в Николаевский район Волгоградской области на празднование юбилея тестя. По версии следствия, в ходе внезапно возникшего конфликта он несколько раз ударил мужчину тупым твердым предметом по голове. От полученных травм он скончался на месте.

В ноябре 2020 года коллегия присяжных заседателей вынесла Дозорову оправдательный вердикт, на основании которого Николаевский районный суд Волгоградской области оправдал подсудимого. Однако государственный обвинитель обжаловал оправдательный приговор, ссылаясь на процессуальные нарушения.

Волгоградский областной суд, изучив материалы дела и выслушав участников процесса, пришел к выводу, что во время рассмотрения дела в суде первой инстанции сторона защиты неоднократно касалась вопросов процессуального характера, способных оказать незаконное воздействие на присяжных заседателей. Так, в присутствии присяжных заседателей защитники задавали наводящие вопросы, которые сообщали негативную информацию о потерпевшем. На протяжении судебного следствия и в прениях сторон защитники подсудимого доводили до сведений присяжных информацию, призванную опорочить содержание показаний экспертов, свидетелей-медиков, оказывающих помощь потерпевшему, как некомпетентных. Кроме того, судом апелляционной инстанции установлено несоблюдение порядка совещания присяжных заседателей при рассмотрении дела в районном суде.

Уголовное дело передано на новое судебное разбирательство в тот же суд, но в ином составе суда со стадии подготовки к судебному заседанию.



