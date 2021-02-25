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В волгоградском облкомздраве высказались о третьей волне коронавируса

Главное 25.02.2021 14:55
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25.02.2021 14:55




Предпосылок для угрозы третьей волны коронавируса в Волгоградской области на сегодняшний момент нет. Так, сообщает ИА «Высота 102», прокомментировал вероятность нового витка роста заболеваемости ковидом в регионе заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. По его словам, ситуация с распространением коронавируса стабильная, число заболевших снижается, при этом уменьшилось и количество вызовов скорой помощи, обращений за амбулаторной помощью и в стационары, что и стало причиной сокращения коечного фонда для лечения коронавирусных пациентов. При этом Николай Алимов отметил, что сложно спрогнозировать, как поведет себя вирус и его штаммы в дальнейшем.

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