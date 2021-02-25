









Жители дома №6 по ул. Краснознаменской в Центральном районе Волгограда, которые с ноября прошлого года существуют без горячей воды, накануне ко всему прочему остались и без холодной. Как рассказал ИА «Высота 102» Александр Попов, проживающий в квартире №118, холодную воду отключили, как говорится, без объявления «войны». А все попытки жителей выяснить причины исчезновения ресурса в УК «Центр-Волга» поначалу были безуспешными. «Мы с осени прошлого года только и делаем, что греем кастрюльки и ведра, чтобы вымыть посуду и искупаться. Теперь, наверное, нам надо еще и на Волгу ходить за водой – благо, что хоть недалеко. Это же срамота, ребята!», - горько шутит волгоградец.

Как рассказали в УК "Центр-Волга", причиной отключения холодной воды в стояке стала протечка трубы в одной из квартир. Устранить ее накануне не удалось из-за отсутствия дома хозяина. Ликвидировать течь коммунальщики пообещали в течение дня.

Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102» в публикации "Когда хочу, тогда и приеду": в Волгограде УК подала в суд на жильца престижного дома из-за немытых соседей", собственники восемнадцати квартир в одном из подъездов дома №6 по ул. Краснознаменской по вине своего соседа из квартиры №94, где произошел порыв трубы, уже больше трех месяцев вынуждены жить без горячей воды. В УК «Центр-Волга» заявили, что не могут зайти в квартиру без разрешения хозяина, который в настоящее время отсутствует в городе и обещает прибыть лишь в августе. В управляющей компании заявили информагентству, что обратились в суд с требованием обеспечить доступ в квартиру отсутствующего жильца, однако решение суда по данному делу, как поясняли жильцам коммунальщики, еще не вынесено. При этом волгоградцы, лишенные горячей воды, исправно оплачивают несуществующий ресурс. В УК «Центр-Волга» на просьбу жильцов произвести перерасчет предложили подать в суд на того самого соседа, который обрек их на существование в диких условиях.



