«Когда хочу, тогда и приеду»: в Волгограде УК подала в суд на жильца престижного дома из-за немытых соседей
Общество 13.01.2021 10:18
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13.01.2021 10:18
Жильцы дома №6 по ул. Краснознаменской в Волгограде вот уже два месяца выживают без горячей воды. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, когда начался отопительный сезон, потекли трубы с горячей водой в одной из квартир дома, расположенной на втором этаже прямо над Союзом художников и выставочным залом. В результате протечки галерею затопило. Управляющая компания «Центр-Волга» вынуждена была перекрыть стояки с горячей водой, из-за чего 18 квартир остались без ресурса. «Все это время мы моемся в тазиках, жить без горячей воды просто невыносимо, - рассказали жильцы. – И сколько еще так будет продолжаться, никто не знает».
Проблема в том, что хозяин квартиры, где произошла течь водопровода, находится за границей, поэтому сантехники из управляющей компании не могут устранить неполадку. Жильцы пытались самостоятельно связаться с мужчиной, по вине которого люди не могут помыться в нормальных условиях уже какой месяц, но сочувствия к их проблемам не услышали. «Он сказал, когда хочу, тогда и приеду. А когда приеду – не знаю», - рассказали измученные волгоградцы.
В управляющей компании «Центр-Волга» подтвердили, что также общались с мужчиной, из-за которого страдают его соседи, однако и им не удалось найти с ним контакт. «Мало того, в соседнем доме проживает мать этого жильца. Мы просили ее, чтобы она пустила сантехников. Но женщина категорически отказалась», - рассказали в УК.
Коммунальщикам не оставалось ничего другого, как пойти в суд. «Мы подали иск о принудительном допуске в квартиру этого жильца, чтобы произвести ремонт трубы. Решение по данному вопросу еще не принято. Соседей мы понимаем и сочувствуем, но, к сожалению, эту проблему можно решить только в суде», - пояснили здесь.
К слову, это уже далеко не первый случай в Волгограде, когда соседи становятся заложниками недобросовестных жильцов. Так, нередко ресурсоснабжающие организации вынуждены отключать газ или воду в квартирах из-за аварийных ситуаций. Однако, если собственники таких жилищ не захотят ее устранять, то без ресурса длительное время остаются и их соседи.
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