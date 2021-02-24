



Экологи крупнейших промышленных предприятий региона обсудили перспективы создания единой системы мониторинга и информирования граждан о состоянии окружающей среды.

Как сообщает ИА «Высота 102», этой теме была посвящена состоявшаяся на волгоградском «КАУСТИКе» очередная встреча членов специальной рабочей группы при Совете по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса при губернаторе Волгоградской области.

В совещании приняли участие представители комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, а также руководители экологических служб АО «КАУСТИК» (входит в группу компаний «НИКОХИМ»), ООО «УК «ВОЛМА», «РУСАЛ Волгоградский алюминиевый завод», АО «Волжский трубный завод», филиала «Волгоградский» АО «Северсталь канаты», АО «Корпорация Красный Октябрь», ООО «ПО «Нижне-Волжский трубный завод», ОАО «Волжский абразивный завод».

Улучшение экологической ситуации в стране и создание комфортной и безопасной среды для жизни и здоровья человека – одна из основных целей национального развития, определенных указами главы российского государства на ближайшие годы. Волгоградский «КАУСТИК», в соответствии с программой природоохранных мероприятий, планомерно снижает уровень негативного воздействия на окружающую среду. В целях реализации государственной политики, в 2020 году на биологических очистных сооружениях предприятия повысили уровень очистки сточных вод от загрязняющих веществ, провели реконструкцию электролизеров с установкой модернизированных анодов, за счет реконструкции электролизеров «Гланор» улучшили экологическую безопасность производства каустика диафрагменным методом и др.

В ходе совещания члены рабочей группы обсудили целесообразность создания в Волгограде и Волжском единой системы мониторинга и информирования жителей о состоянии окружающей среды. В настоящее время в Волгограде функционируют 9, а в Волжском 5 стационарных постов контроля атмосферного воздуха. Представители экологических служб предложили выработать совместные, скоординированные с властями и общественниками планы по установке за счет средств предприятий дополнительных постов контроля. Предполагается, что данные со всех, и ныне действующих, и новых постов смогут поступать в единую информационно-аналитическую систему и будут в режиме реального времени отражаться на специальном Интернет-сайте, который должен быть доступен любому жителю. Подобные системы уже успешно функционируют в таких крупных российских городах, как Москва, Санкт-Петербург и Омск.

Сегодняшняя встреча членов рабочей группы завершилась посещением открывшегося на площадке «КАУСТИКа» несколько лет назад современного производства высокочистых магнезиальных продуктов на основе бишофита – оксида и гидроксида магния. В прошлом году компания запустила установку по выпуску поверхностно-модифицированного гидроксида магния для таких высокотехнологичных сфер, как производство композитных материалов, сепараторов литий-ионных батарей телефонов и планшетов, аккумуляторов для электро-автомобилей, кабельной продукции для автомобилей. Напомним, в 2017 году решением Росстандарта оксид, гидроксид и хлорид магния были включены в федеральные справочники по наилучшим доступным технологиям, разработанным при активном участии специалистов группы компаний «НИКОХИМ».



