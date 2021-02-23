В Волгоградской области иномарка влетела в столб: двое в больнице

Происшествия 23.02.2021 11:06
0
23.02.2021 11:06
Авария произошла ночью в Михайловке на улице Фрунзе. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, 28-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», не справился с управлением, совершил съезд на обочину, где столкнулся со световой опорой ЛЭП. В результате ДТП пострадали 32-летняя и 33-летний пассажиры иномарки. С места происшествия их увезла «скорая».
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
Смерть на трассе: под Волгоградом столкнулись две легковушки и грузовик23.02.2021 10:38
Происшествия 23.02.2021 10:38
Тело утопленника без головы обнаружено в Волгограде22.02.2021 14:33
Происшествия 22.02.2021 14:33
При столкновении грузовика и легковушки в Волгограде пострадала женщина-пешеход22.02.2021 10:17
Происшествия 22.02.2021 10:17
Порыв на водопроводе устраняют в Краснооктябрьском районе Волгограда22.02.2021 08:51
Происшествия 22.02.2021 08:51
Фатальное столкновение машин в центре Волгограда попало на камеру наблюдения21.02.2021 21:16
Происшествия 21.02.2021 21:16
Два мощных страйка: в центре Волгограда корейская иномарка врезалась в "Matiz" и отлетела в столб21.02.2021 10:19
Происшествия 21.02.2021 10:19
В Волгограде под мостом нашли труп девушки20.02.2021 19:28
Происшествия 20.02.2021 19:28
"Влетел в столб": в Волгограде кондуктор пострадала в ДТП с автобусом и троллейбусом20.02.2021 14:53
Происшествия 20.02.2021 14:53
Встреча на встречке: две женщины пострадали из-за водителя-лихача в Волгограде20.02.2021 10:06
Происшествия 20.02.2021 10:06
В Волжском 75-летнюю женщину увезли в больницу из сгоревшего дома20.02.2021 09:14
Происшествия 20.02.2021 09:14
В Волгограде на оживленном перекрестке авария: двое пострадавших и пробка (ВИДЕО)19.02.2021 16:56
Происшествия 19.02.2021 16:56
Один человек пострадал в ДТП с двумя грузовиками в Волгограде19.02.2021 14:50
Происшествия 19.02.2021 14:50
В Волжском жителей дома снова напугали взрывным устройством (ВИДЕО)19.02.2021 12:27
Происшествия 19.02.2021 12:27
В Волгоградской области в лобовом ДТП погиб водитель из Ростова-на-Дону (ВИДЕО)19.02.2021 10:20
Происшествия 19.02.2021 10:20
В Волгограде загорелась кухня из-за электрической плиты19.02.2021 09:16
Происшествия 19.02.2021 09:16
Реклама