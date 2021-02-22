Порыв на водопроводе устраняют в Краснооктябрьском районе Волгограда





Коммунальную аварию устраняют сейчас ремонтные бригады в районе пересечения проспекта Ленина с улицей Штеменко в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в ООО "Концессии водоснабжения", технологическое нарушение произошло на трубопроводе холодного водоснабжения, расположенном на участке без асфальта. На месте работает три единицы спецтехники.

Коммунальщики ведут откачку воды из камеры для обследования места нарушения. По предварительной оценке, приостановление водоснабжения потребителей Краснооктябрьского района не понадобится.



